Fußball

Nach Ausraster: 13 Spiele Sperre für Tormann in Spanien

Saragossa-Goalie Esteban Andrada streckte den Kapitän von Huesca mit einem Faustschlag nieder und erhält eine lange Nachdenkpause.
Christoph Geiler
29.04.2026, 17:52

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Esteban Andrada darf an den kommenden Wochenenden keinen Finger rühren. Der impulsive Goalie des spanischen Zweitligisten Real Saragossa wurde für seinen Ausraster lange aus dem Verkehr gezogen und muss eine 13-Spiele-Sperre absitzen.

Faustschlag

Mit Andrada waren am Wochenende im Zweitliga-Abstiegsduell gegen Huesca die Nerven durchgegangen. Nach einer VAR-Entscheidung in der Nachspielzeit attackierte der Argentinier den Huesca-Kapitän Jorge Pulido und rammte ihm die Faust ins Gesicht. 

Es folgten minutenlange Tumulte auf dem Spielfeld, sogar die Polizei musste eingreifen. 

Andrada erhielt für seine Tätlichkeit eine Sperre von insgesamt 13 Partien. Mittlerweile hat sich der Torhüter für seinen Ausraster entschuldigt.

kurier.at, cg  | 

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