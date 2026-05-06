Nach verbaler Entgleisung: Harte Strafe für Weltmeister Pique

Gerard Pique war als Fußballer kein Kind von Traurigkeit. Auch wegen seiner kompromisslosen Art wurde der Verteidiger mit Spanien Welt- und Europameister. In seiner neuen Rolle als Klub-Besitzer des Zweitligisten FC Andorra schlug der 39-Jährige nun aber gehörig über die Stränge.

Für seine verbale Entgleisung bei der 0:1-Niederlage gegen Albacete erhielt Gerard Pique eine saftige Strafe: Wegen „leichter Gewalt gegen die Schiedsrichter“ wurde der Klubchef von Andorra für sechs Spiele gesperrt, außerdem erhielt er eine zweimonatige Funktionssperre.

Pique hatte im Match zwischen FC Andorra und Albacete das Schiedsrichter-Team mehrfach verbal attackiert und bedroht. Laut dem Bericht des Unparteiischen seien sogar die Worte gefallen:

„Geht lieber mit Eskorte raus, damit euch nichts passiert“ sowie „In einem anderen Land würde man euch fertigmachen, aber hier in Andorra sind wir ein zivilisiertes Land“.