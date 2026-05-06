Porträt

Nach verbaler Entgleisung: Harte Strafe für Weltmeister Pique

Spaniens Fußball-Weltmeister Gerard Pique (39) wurde für sechs Spiele gesperrt, weil er als Klubchef die Schiedsrichter bedroht hatte.
Christoph Geiler
06.05.2026, 18:46

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Gerard Pique attackierte die Schiedsrichter

Gerard Pique war als Fußballer kein Kind von Traurigkeit. Auch wegen seiner kompromisslosen Art wurde der Verteidiger mit Spanien Welt- und Europameister. In seiner neuen Rolle als Klub-Besitzer des Zweitligisten FC Andorra schlug der 39-Jährige nun aber gehörig über die Stränge.

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Saftige Strafe

Für seine verbale Entgleisung bei der 0:1-Niederlage gegen Albacete erhielt Gerard Pique eine saftige Strafe:  Wegen „leichter Gewalt gegen die Schiedsrichter“ wurde der Klubchef von Andorra für sechs Spiele gesperrt, außerdem erhielt er eine zweimonatige Funktionssperre.

Gerard Pique feierte mit Spanien große Erfolge

Gerard Pique feierte mit Spanien große Erfolge

Pique hatte im Match zwischen FC Andorra und Albacete das Schiedsrichter-Team mehrfach verbal attackiert und bedroht. Laut dem Bericht des Unparteiischen seien sogar die Worte gefallen:

„Geht lieber mit Eskorte raus, damit euch nichts passiert“ sowie „In einem anderen Land würde man euch fertigmachen, aber hier in Andorra sind wir ein zivilisiertes Land“.

kurier.at, cg  | 

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