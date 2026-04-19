Fußball

Real Sociedad gewinnt Copa del Rey gegen Atletico Madrid

Zum vierten Mal bzw. zum ersten Mal seit 2020 hat sich Real Sociedad den Sieg im spanischen Fußballcup gesichert - mit Sieg im Elfmeterschießen.
19.04.2026, 11:10

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

TOPSHOT-FBL-ESP-CUP-ATLETICO MADRID-REAL SOCIEDAD

Zum vierten Mal bzw. zum ersten Mal seit 2020 hat sich Real Sociedad den Sieg im spanischen Fußballcup gesichert. In Sevilla setzten sich die Basken am Samstag gegen Champions-League-Halbfinalist Atletico Madrid im Elfmeterschießen mit 4:3 durch, nach der Verlängerung war es 2:2 (2:2, 2:1) gestanden.

Spiel des Jahres in England: Arsenal fürchtet ein bitteres Déjà-vu
FBL-ESP-CUP-ATLETICO MADRID-REAL SOCIEDAD

Zwei Paraden von Goalie Marrero

Zwei Paraden von Real-Sociedad-Goalie Unai Marrero gegen die Atletico-Stars Alexander Sörloth und Julian Alvarez gleich zum Auftakt des finalen Akts waren für die Truppe von Langzeittrainer Diego Simeone zu viel. Aufseiten des Außenseiters, der auch den gebürtigen Linzer und Ex-Salzburger Luka Sucic aufbot, vergab lediglich Orri Oskarsson.

Agenturen, kks  | 

Kommentare