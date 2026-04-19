Real Sociedad gewinnt Copa del Rey gegen Atletico Madrid

Zum vierten Mal bzw. zum ersten Mal seit 2020 hat sich Real Sociedad den Sieg im spanischen Fußballcup gesichert. In Sevilla setzten sich die Basken am Samstag gegen Champions-League-Halbfinalist Atletico Madrid im Elfmeterschießen mit 4:3 durch, nach der Verlängerung war es 2:2 (2:2, 2:1) gestanden.