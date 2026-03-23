3:2 gegen Atletico: Real Madrid bejubelt den 125. Sieg im Stadtderby
Beim 3:2-Erfolg von Real Madrid gegen den Stadtrivalen Atletico war Vinicius Junior mit zwei Toren der Matchwinner.
Real Madrid bleibt dem FC Barcelona auf den Fersen und darf weiter auf den Meistertitel hoffen. Nach dem 3:2-Erfolg im 243. Stadtderby gegen Atletico liegt der spanische Rekordmeister vier Zähler hinter dem Dauer-Rivalen.
125. Sieg im Stadtderby
Dabei lag Real Madrid vor eigenem Publikum zur Halbzeit noch mit 0:1 zurück. Doch ein Doppelpack von Vinicius Junior und ein Treffer von Federico Valverde bescherten den Königlichen noch den Heimerfolg - es war für Real der 125. Sieg im Stadtderby.
Alaba auf der Bank
Später flog Valverde nach einem Foul mit Rot vom Platz. David Alaba sah das Spektakel im Estadio Bernabeu nur von der Bank aus.
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