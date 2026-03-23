3:2 gegen Atletico: Real Madrid bejubelt den 125. Sieg im Stadtderby

Real Madrid bleibt dem FC Barcelona auf den Fersen und darf weiter auf den Meistertitel hoffen. Nach dem 3:2-Erfolg im 243. Stadtderby gegen Atletico liegt der spanische Rekordmeister vier Zähler hinter dem Dauer-Rivalen.

125. Sieg im Stadtderby Dabei lag Real Madrid vor eigenem Publikum zur Halbzeit noch mit 0:1 zurück. Doch ein Doppelpack von Vinicius Junior und ein Treffer von Federico Valverde bescherten den Königlichen noch den Heimerfolg - es war für Real der 125. Sieg im Stadtderby.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / JUANJO MARTIN Federico Valverde erzielte ein Tor und flog mit Rot vom Platz