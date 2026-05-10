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Fußball

Platzsturm vor Abpfiff bei Prager Derby - Titelentscheidung vertragt

Mit einem Platzsturm mit Pyrotechnik und offenbar auch Angriffen auf Spieler haben Fans von Slavia Prag für den Abbruch im 317. Derby gegen Sparta Prag gesorgt.
10.05.2026, 09:52

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fanousci, pyrotechnika

Der Eklat verhinderte den vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft ihres Teams. Nach einem spannenden Spielverlauf stand es 3:2 für Slavia, bevor Chaos ausbrach. Zahlreiche Anhänger rannten mit Bengalos auf den Platz, Pyrotechnik wurde auf die Ränge geworfen. 

„Drei, vier Minuten trennten uns von den Meisterfeierlichkeiten, ich glaube, die Spieler hätten das geschafft“, sagte Slavia-Präsident Jaroslav Tvrdík. „Stattdessen ist es wohl die größte Schande, die ich in elf Jahren im Verein erlebt habe.“

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Der Gegner habe einen Angriff auf einen oder zwei Spieler gemeldet. Er halte es für legitim, dass die Partie abgebrochen wurde. „Als ich mit unseren Spielern sprach, sagten sie, wenn uns bei ihnen etwas Ähnliches passiert wäre, hätten wir uns genauso verhalten“, sagte Tvrdík.

„Wir können keine mildernden Umstände für uns geltend machen. Wir können uns nur entschuldigen.“

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Der Fall liege jetzt bei der Disziplinarkommission der Liga, die Punkte werden wohl an den Gegner gehen. „Es ist zu erwarten, dass das Spiel zu unseren Ungunsten gewertet wird“, so der Slavia-Präsident. 

Agenturen, AST  | 

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