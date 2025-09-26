Volles Haus, große Gegner: Spektakulärer Monat für den SKN St. Pölten

Kaum treten die Frauen und Herren vom SKN wieder geeint und nicht wie in zwei unabhängigen Universen auf, gibt es auffallend viele Highlights anzukündigen. Tatsächlich wartet ein außergewöhnlicher Monat auf den St. Pöltner Fußball.

Begonnen wird Freitagabend mit einem Doppelpass: Um 18 Uhr wollen die SKN-Herren als Zweitliga-Leader gegen Nachzügler Sturm II nachlegen. „Vollste Konzentration, dann setzen wir unseren Lauf fort“, sagt Trainer Cem Sekerlioglu.

Coach der Grazer Talente ist übrigens mit Christoph Wurm ein St. Pöltner, der sich in der Akademie für den Job beim Meister empfohlen hat.

Freibier zwischen den Partien