Volles Haus, große Gegner: Spektakulärer Monat für den SKN St. Pölten
Kaum treten die Frauen und Herren vom SKN wieder geeint und nicht wie in zwei unabhängigen Universen auf, gibt es auffallend viele Highlights anzukündigen. Tatsächlich wartet ein außergewöhnlicher Monat auf den St. Pöltner Fußball.
Begonnen wird Freitagabend mit einem Doppelpass: Um 18 Uhr wollen die SKN-Herren als Zweitliga-Leader gegen Nachzügler Sturm II nachlegen. „Vollste Konzentration, dann setzen wir unseren Lauf fort“, sagt Trainer Cem Sekerlioglu.
Coach der Grazer Talente ist übrigens mit Christoph Wurm ein St. Pöltner, der sich in der Akademie für den Job beim Meister empfohlen hat.
Freibier zwischen den Partien
Um die Wartezeit auf den Frauen-Schlager SKN – Altach (20 Uhr) zu verkürzen, wird der Vorstand für die Fans auf der Ost- und Südtribüne Freibier zapfen.
Ungewöhnlich ist auch, dass der Serienmeister nicht als Nummer eins in das Duell mit den viertplatzierten Vorarlbergerinnen geht: Die Austria ist ebenfalls noch ohne Punkteverlust, hat aber das bessere Torverhältnis.
Sicher zu Punktverlusten kommt es für den SKN in der Champions League. Möglichst voll werden soll die NV-Arena in den Heimspielen gegen Atletico Madrid (8. Oktober) und Chelsea (11. November).
Spielverschiebung wegen Rapid
Ein volles Haus lässt sich ohne Risiko bei den Herren ankündigen: Im Cup-Achtelfinale ist Rapid zu Gast. Gespielt wird entweder am 29. oder 30. Oktober.
Das für 31. Oktober angesetzte SKN-Heimspiel gegen den FAC muss verschoben werden.
Kommentare