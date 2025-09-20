Fußball

Duell der Tabellenführer im Cup-Achtelfinale: St. Pölten fordert Rapid

Ende Oktober trifft Zweitliga-Leader SKN in St. Pölten auf Rapid. Für Goalgetter Mbuyi wird das Cup-Achtelfinale eine Rückkehr.
Von Alexander Huber
20.09.25, 19:47
Im Achtelfinale treffen die beiden Tabellenführer der Bundesligen aufeinander: Der SKN lädt Rapid in die NV-Arena. Nach längerer Zeit wird es Ende Oktober (28., 29., oder 30.) in St. Pölten wieder ein volles Haus geben.

Der Zweitligist ist ebenso wie die Wiener noch ungeschlagen. Am Sonntag präsentierte der SKN geradezu meisterliche Qualitäten. In Salzburg gegen die Austria sah es lange nach der ersten Pleite aus, ein später Doppelschlag von Hausjell (88.) und in Minute 95 Young (bei der Admira nicht mehr benötigt) bescherte aber noch ein 2:1.

In der Tabelle baute der SKN den Vorsprung auf Verfolger Admira  auf sechs Punkte aus.

Mbuyi als Rückkehrer 

Für Rapid-Goalgetter Claudy Mbuyi, der zuletzt in St. Pölten wieder zuschaute, wird es eine Rückkehr: Der Stürmer wurde beim SKN zum Torschützenkönig der 2. Liga.

Im Cup-Viertelfinale 2024 siegte Rapid nach Rückstand noch gegen St. Pölten - allerdings in Hütteldorf.

Admira fordert Sturm 

Brisant wird auch das Duell Admira – Sturm. Die Bundesligaduelle bestreiten Salzburg gegen  WSG und BW Linz gegen Hartberg.

Underdog Stripfing hat den LASK zu Gast, Amstetten Cupsieger WAC, Kapfenberg die Altacher und Bregenz die Rieder.

