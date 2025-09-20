Duell der Tabellenführer im Cup-Achtelfinale: St. Pölten fordert Rapid

Im Achtelfinale treffen die beiden Tabellenführer der Bundesligen aufeinander: Der SKN lädt Rapid in die NV-Arena. Nach längerer Zeit wird es Ende Oktober (28., 29., oder 30.) in St. Pölten wieder ein volles Haus geben.

Der Zweitligist ist ebenso wie die Wiener noch ungeschlagen. Am Sonntag präsentierte der SKN geradezu meisterliche Qualitäten. In Salzburg gegen die Austria sah es lange nach der ersten Pleite aus, ein später Doppelschlag von Hausjell (88.) und in Minute 95 Young (bei der Admira nicht mehr benötigt) bescherte aber noch ein 2:1.

In der Tabelle baute der SKN den Vorsprung auf Verfolger Admira auf sechs Punkte aus.