Traumlos für SKN St. Pölten bei der Auslosung zur Champions League

Zum vierten Mal in Folge hat sich St. Pölten für die Champions League der Frauen qualifiziert. Der SKN zählt damit zu einem kleinen, illustren Kreis. Die historischen Erfolge wirken sich auch im UEFA-Ranking aus. Österreichs Serienmeister rutschte gerade noch in den zweiten von drei Töpfen. Dementsprechend groß sollte die Chance sein, heuer in der neuen Ligaphase zu punkten.

Wie hoch diese Entwicklung einzustufen ist, zeigen die Namen der anderen Teams aus Topf 2: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Juventus, Benfica und AS Roma. Heimspiel gegen Chelsea Aus Topf eins zogen die Wölfinnen ein Heimspiel gegen Chelsea London und eine (besonders schwere) Partie beim siebenfachen Sieger Lyon.

Aus dem zweiten Topf bekam der SKN Juventus als Heimspiel und die Roma als Auswärtspartie zugelost - eine italienische, also attraktive, aber natürlich schwierige Angelegenheit. Aus dem dritten Topf kommt noch ein großer Name in die NV-Arena: Atletico Madrid. Nicht ganz perfekt ist der Auswärtsgegner, denn Valerenga wird in Oslo ebenfalls schwer zu schlagen sein.

