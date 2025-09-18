Geschafft! SKN-Frauen stehen zum vierten Mal in der Champions League
Es ist geschafft! Die SKN-Frauen stehen zum vierten Mal in der Champions League. Die St. Pöltnerinnen siegten beim dänischen Meister Fortuna Hjörring mit 2:1.
Mit einem 3:1 im Rücken ging's für die Niederösterreicherinnen in den Norden Dänemarks. Und auch dort kam es bald zur Erlösung. Kapitänin Jennifer Klein brachte die Wölfinnen schon nach fünf Minuten per Penalty in Führung.
Das Team um Trainerin Lisa Alzner hatte die Partie im Griff und konnten nach der Pause nachlegen. Kess Elmore versenkte eine Hereingabe der Französin Leila Peneau, Hjörrings rumänische Torfrau Andrea Paraluta war geschlagen. Doch wie schon beim Hinspiel machte es der SKN unnötig spannend, fing sich noch ein Tor ein. Ogochuckwu verkürzte nach Vorlage der dänischen Nationalspielerin Sarah Hansen auf 1:2 (58.).
Kommentare