Geschafft! SKN-Frauen stehen zum vierten Mal in der Champions League

Es ist geschafft! Die SKN-Frauen stehen zum vierten Mal in der Champions League. Die St. Pöltnerinnen siegten beim dänischen Meister Fortuna Hjörring mit 2:1.

Mit einem 3:1 im Rücken ging's für die Niederösterreicherinnen in den Norden Dänemarks. Und auch dort kam es bald zur Erlösung. Kapitänin Jennifer Klein brachte die Wölfinnen schon nach fünf Minuten per Penalty in Führung.