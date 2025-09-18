Champions League: SKN und Austria wollen den Einzug schaffen

Die Austria-Frauen haben bisher noch nie in der Champions League mitgespielt. Nach dem sensationellen 0:0 in der französischen Hauptstadt vergangenen Donnerstag gegen Paris FC ist aber alles möglich.

Im Horr-Stadion wollen die Veilchen heute, 19.45 Uhr, die Überraschung schaffen – und hoffen dabei auf kräftige Unterstützung von mehr als 2.500 Fans. „Es ist im Fußball immer alles möglich. Man kann seine eigenen Märchen schreiben, und das wollen wir versuchen“, sagte Austrias Chefcoach Stefan Kenesei. Bis dato konnte er sich auf seine Defensive – unter der Regie von Ex-Teamspielerin Carina Wenninger – verlassen.

SKN verteidigt ein 3:1 Dem Einzug in die Ligaphase näher steht der SKN St. Pölten nach dem 3:1 im Heimspiel gegen Fortuna Hjörring. In Dänemark wollen die Wölfinnen heute (18 Uhr/live ORF Sport+) den Vorsprung verteidigen. „Wir müssen starten, als ob es 0:0 steht, müssen wieder fokussiert sein und diese Teamleistung wieder abrufen“, betont Doppel-Torschützin Carina Brunold.