Schweigeminute für verstorbenen Sala bei Europacup-Bewerben

Mit einer Schweigeminute bei den Spielen der Champions League und der Europa League soll in dieser Woche dem verstorbenen argentinischen Fußballprofi Emiliano Sala gedacht werden. Zudem haben die Klubs die Möglichkeit, Trauerflor zu tragen.

"Ich bin tief traurig, dass sein Leben in so jungem Alter so grausam genommen wurde, und ich bitte alle Fans des Kontinents, ihm in den nächsten Tagen ihren Respekt zu erweisen", wurde UEFA-Präsident Aleksander Ceferin in einer UEFA-Mitteilung am Dienstag zitiert.