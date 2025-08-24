Reales Märchen aus 1001 Nacht: Ein Tiroler gewinnt den Saudi Super Cup
Vor einem Jahr hat es Alexander Hauser als Co-Trainer in die Saudi Pro League verschlagen, diese kurze Zeit hat dem 41-jährigen Tiroler gereicht, um zum großen Titelhamster zu werden.
Hauser ist bei Al-Ahli Assistent von Matthias Jaissle, an dessen Seite er 2022 und 2023 mit Salzburg den Meistertitel geholt hatte. Auch in Saudi Arabien räumt das deutsch-österreichische Erfolgsduo nun kräftig ab.
Am Wochenende triumphierte Al-Ahli im prestigeträchtigen Supercup. Im Finale, das in Hongkong gespielt wurde, setzte sich das Traditionsteam aus Dschidda gegen Al-Nassr durch, das Team rund um Superstar Cristiano Ronaldo. Nach einem 2:2 in der regulären Spielzeit gewann Al-Ahli das Elfmeterschießen mit 5:3.
Es ist bereits der zweite Titel für Alexander Hauser und Cheftrainer Matthias Jaissle. In der vergangenen Saison hatte Al-Ahli die asiatische Champions League für sich entschieden. Prominentester Spieler im Kader ist der Brasilianer Roberto Firmino.
„Es war kein einfacher Schritt nach Saudi Arabien, aber die Erfahrungen, die ich hier sammeln darf, sind extrem wertvoll“, sagt Alexander Hauser, der als Spieler von 2009 bis 2017 beim FC Wacker Innsbruck unter Vertrag stand und beim Traditionsverein auch Kapitän war.
Nach der hitzebedingt langen Sommerpause startet die Saudi Pro League am Donnerstag. Al-Ahli zählt zu den Titelfavoriten.
