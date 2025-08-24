Reales Märchen aus 1001 Nacht: Ein Tiroler gewinnt den Saudi Super Cup

Vor einem Jahr hat es Alexander Hauser als Co-Trainer in die Saudi Pro League verschlagen, diese kurze Zeit hat dem 41-jährigen Tiroler gereicht, um zum großen Titelhamster zu werden. Hauser ist bei Al-Ahli Assistent von Matthias Jaissle, an dessen Seite er 2022 und 2023 mit Salzburg den Meistertitel geholt hatte. Auch in Saudi Arabien räumt das deutsch-österreichische Erfolgsduo nun kräftig ab.

Am Wochenende triumphierte Al-Ahli im prestigeträchtigen Supercup. Im Finale, das in Hongkong gespielt wurde, setzte sich das Traditionsteam aus Dschidda gegen Al-Nassr durch, das Team rund um Superstar Cristiano Ronaldo. Nach einem 2:2 in der regulären Spielzeit gewann Al-Ahli das Elfmeterschießen mit 5:3.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Tyrone Siu Cristiano Ronaldo verpasste mit Al Nassr den Sieg im Saudi Super-Cup-Finale

Es ist bereits der zweite Titel für Alexander Hauser und Cheftrainer Matthias Jaissle. In der vergangenen Saison hatte Al-Ahli die asiatische Champions League für sich entschieden. Prominentester Spieler im Kader ist der Brasilianer Roberto Firmino.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Tyrone Siu Al Ahli bejubelt den Triumph im Supercup