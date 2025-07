Wem gehört der Fußball?

Vormachtstellung

Heute wird Europas Vormachtstellung im Fußball herausgefordert – nicht nur sportlich, sondern vor allem machtpolitisch und finanziell. Besonders deutlich zeigt sich das an Saudi-Arabien. Das Königreich investiert nicht aus Jux und Tollerei so viel Geld in Weltklasse-Spieler, sondern im Rahmen der nationalen Vision 2030. Fußball ist Motor einer tiefgreifenden Transformation – weg von der Abhängigkeit vom Erdöl, hin zu einer diversifizierten Wirtschaft (Tourismus, Kultur, Sport, Events).

Was Europas Ligen vorgemacht haben – allen voran die italienische Serie A in den 1990er-Jahren und die englische Premier League ab der Jahrtausendwende –, nämlich den Aufkauf von Stars, das Hochrüsten der Infrastruktur und die internationale Vermarktung über astronomische TV-Gelder, wird nun von Saudi-Arabien konsequent kopiert. Nur: Diesmal kommt das Geld nicht aus Mailand oder Manchester, sondern aus Riad.

Dass dies in Europa Irritationen auslöst, liegt weniger an der Strategie als an der Tatsache, dass andere neuerdings für sich beanspruchen, was Europa jahrzehntelang für selbstverständlich hielt: Die Deutungshoheit im Weltfußball.