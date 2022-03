Stark gewankt, aber nicht gefallen: Red Bull Salzburg hat mit viel Mühe zum neunten Mal in Folge das ÖFB-Cup-Finale erreicht. Im Duell mit dem WAC entschieden am Mittwochabend am Ende nur die besseren Nerven im Elfmeterschießen für den großen Favoriten, der da mit 5:4 die Oberhand behielt. Dadurch ist alles angerichtet für den vierten Cup-Triumph en suite des überlegenen Bundesliga-Leaders, wartet doch am 1. Mai im Endspiel mit der SV Ried eine vermeintlich leichtere Aufgabe.

"Wir waren darauf vorbereitet, dass es so laufen könnte, es war ein hart umkämpfter Fight bis zur letzten Minute, ein typischer Pokalabend", sagte Salzburg-Trainer Matthias Jaissle. Typisch für sein Team war allerdings nicht der eigene Auftritt. Die Wolfsberger gaben vor der Pause klar den Ton an und hätten nach dem Blitztor von Matthäus Taferner (2.) da auch gut mit zwei Toren Vorsprung führen können. Auch in der weiteren Folge blieben Topchancen der in der Liga so dominanten Salzburger fast gänzlich aus. Der Ausgleich von "Joker" Benjamin Sesko (77.), der viel Schwung brachte, war eine der wenigen Ausnahmen.

"Wir sind einfach noch nicht bei 100 Prozent, ich glaube, das merkt man einfach, da fehlen die einen oder anderen Körner noch bei dem ein oder anderen Spieler", analysierte Jaissle. Die Partie war Anfang März wegen der Corona-Misere bei den Salzburgern verschoben worden, die Nachwehen davon sind zum Teil noch immer zu merken.