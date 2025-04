Fußball: Klarer LASK-Sieg für den achten Trainer seit 2019

Am Dienstagabend schlug die große Stunde für Maximilian Ritscher . Der Assistenztrainer wurde beim LASK plötzlich zum Chef, als die Linzer bei der Austria in Klagenfurt antraten.

Ritscher ist der interimistische Nachfolger von Markus Schopp, der am Montag von seinem Trainersessel verscheucht wurde – als klar Erster der Qualifikationsgruppe und nach vier Siegen in Serie ohne Gegentor.

Der Traditionsklub stellt aufgrund der hohen Frequenz an Trainerverschleiß jegliche Kontinuität ins Abseits. Seit dem Abgang von Oliver Glasner haben sich die Coaches auf der Linzer Gugl die Türklinke in die Hand gegeben. Valérien Ismaël (50 Spiele), Dominik Thalhammer (58 Spiele), Andreas Wieland (32 Spiele), Dietmar Kühbauer (41 Spiele), Thomas Sageder (37 Spiele), Thomas Darazs (15 Spiele) und schließlich Markus Schopp (31 Spiele).

Ritscher darf sich nun bis Saisonende in der Coachingzone bewegen, ehe man in Linz den x-ten Neustart unternimmt.

„Es gibt keinen perfekten Zeitpunkt für eine Trainerfreistellung“, versuchte LASK-Sportkoordinator Dino Buric im Sky-Interview zu erklären. Gemeinsam mit der Geschäftsführung war auch er in die Entscheidung eingebunden. „Wir müssen mittel- und langfristig denken. Die Leistungen waren nicht auf dem Maximum. Wir haben eine desaströse Conference League gespielt und auch den Einzug in das ÖFB-Cupfinale nicht geschafft. Auch die Entwicklung einzelner Spieler war nicht positiv.“

Erleichterung in Tirol

Am Dienstag machte die WSG Tirol einen großen Schritt im Kampf gegen den Abstieg: 1:0-Heimsieg gegen Altach. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld liefen drei Tiroler auf einen Altacher Verteidiger zu, Müller schloss den Konter ab (35.).

In der Partie GAK gegen Hartberg war Avdijaj der Matchwinner für die Gäste. Der 28-Jährige bereitete das 1:0 durch Mijic vor (59.). Das 2:0 erledigte er per Kopf persönlich. In der Nachspielzeit erzielte Mijic das 3:0.