Vor dem Hit gegen Sturm: Warum sich die Austria die Saison nicht schlechtreden lässt

Nun sei man angekommen in der Meistergruppe mit Duellen gegen die Besten. Viele intensive Spiele in intensiven Wochen. Die Austria sammelt Erfahrung, die ihr vielleicht erst in der kommenden Saison zugutekommen könnte. Vor dem Duell mit Sturm weiß Helm, worauf es ankommen wird. „Aus den vielen Chancen wie gegen Salzburg müssen wir mehr Tore machen. Und gegen solch gute Mannschaften musst du in letzter Konsequenz die entscheidenden Zweikämpfe gewinnen.“

Sturm agiere auf einem ähnlichen Niveau wie Salzburg, sei vielleicht eine Spur abgebrühter, so der violette Trainer. „Diese Spiele sind Höhenluft. Da wird die Luft automatisch dünn. Aber wir sind schon wieder geil auf das nächste Spiel.“