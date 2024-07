Fußball-Rekord in der MLS: Profi-Debüt mit 14 Jahren und 293 Tagen

Mit erst 14 Jahren und 293 Tagen ist der US-Teenager Cavan Sullivan nun der jüngste Fußballer in der Geschichte in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS). Der Mittelfeldspieler von Philadelphia Union wurde in der 85. Minute beim Heimspiel gegen New England Revolution eingewechselt, eine Minute nachdem sein 20-jähriger Bruder Quinn das Tor zum 5:1 (3:0)-Endstand geschossen hatte.