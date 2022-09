Schon wieder eine Trainerentlassung in der deutschen Bundesliga

So schnell ist der Bonus als Aufstiegsheld verpufft, denn nach einer guten Saison und nur sechs Spielen im traditionell schwierigen zweiten Jahr trennt sich der VfL Bochum von Thomas Reis. Der deutsche Bundesligist verabschiedete den 48-Jährigen, nachdem man den Saisonstart in die diesjährige Saison vollkommen in den Sand gesetzt hat.

Lange Zeit galt Reis als Erfolgsgarant in Bochum. Er führte den Revierclub 2021 zurück in die höchste Spielklasse und konnte letztes Jahr mit Siegen gegen den FC Bayern und den BVB aufzeigen. Doch nun setzte es in den ersten sechs Spielen genauso viele Niederlagen, nur Fortuna Düsseldorf (1991/92) und Mainz 05 (2020/21) standen zum selben Zeitpunkt auch mit null Punkten da.

Schalke-Kandidat

Für Unruhe sorgte Reis bereits im Sommer, als er laut Medienberichten mit dem Rivalen Schalke 04 über einen möglichen Wechsel verhandelt haben soll.

Auf ÖFB-Legionär Kevin Stöger wart somit ein neuer Trainer. Interimsmäßig soll zunächst der frühere Profi Heiko Butscher übernehmen. Der 42-Jährige hatte zuletzt die U19 des VfL betreut. "Wir müssen dringend Lösungen finden, um die sportlich sehr schwierige Situation zu verbessern", sagte Sportchef Patrick Fabian.

Am kommenden Spieltag steht ein Heimspiel gegen den 1. FC Köln an, bei dem die Bochumer endlich anschreiben möchten.