2. Kreuzbandriss in 10 Monaten: Berger bleibt der Pechvogel des FC Wacker

Es war durchaus ein gewisses Risiko, als der FC Wacker Innsbruck im Frühjahr die Verpflichtung von Tobias Berger bekanntgab. Immerhin befand sich der Linksverteidiger von Austria Lustenau zu diesem Zeitpunkt im Krankenstand und erholte sich gerade von einem Kreuzbandriss , den er sich im November 2024 zugezogen hatte.

Nach seiner langen Verletzungspause war Tobias Berger in den letzten Wochen schon wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen und stand beim Westliga-Leader kurz vor dem Debüt im Wacker-Trikot. Doch nun folgte der nächste Rückschlag:

Im Training verdrehte sich der 23-Jährige erneut das rechte Knie und erlitt dabei den zweiten Kreuzbandriss innerhalb von 10 Monaten.

Wackers Teamarzt Christian Koidl operierte den Pechvogel bereits. Die bittere Diagnose für Berger, der einen Vertrag bis Sommer 2027 hat: In dieser Saison wird er vermutlich nicht mehr für Wacker Innsbruck auflaufen.