Westligist FC Wacker: Ein Big Point vor 3.860 Fans in Imst

Wenn Wacker-Trainer Sebastian Siller am Ende der Meisterschaft nach dem richtungsweisenden Spiel in dieser Westliga-Saison gefragt wird, dann wird er unweigerlich in der elften Runde landen. 3.860 Besucher lockte das Kräftemessen zwischen Vizemeister Imst und Aufsteiger Wacker Innsbruck an, jene beiden Teams, die wohl als einzige in der Regionalliga um die Zulassung für die 2. Liga ansuchen werden.

"Hart erarbeitet" Der 1:0-Erfolg der Gäste aus Innsbruck fällt gleich in mehrere Kategorien: Arbeitssieg. Reifeprüfung. Vor allem aber war es ein Big Point auf dem Weg zum Meistertitel. „Wir haben uns die drei Punkte hart erarbeitet“, weiß Wacker-Trainer Siller.

Die Innsbrucker, die von 1.400 Fans nach Imst begleitet wurden, legten im Spitzenspiel eine bemerkenswerte Effizienz an den Tag. Mit dem ersten – und tatsächlich auch einzigen – gefährlichen Angriff gelang Albin Krasniqi nach einem einstudierten Spielzug das Siegestor.