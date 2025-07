Real-Madrid-Star Bellingham an Schulter operiert

In dem Fall würde Bellingham auch Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel in den WM-Qualifikationsspielen im September gegen Andorra und Serbien fehlen. Bellingham war zuletzt für Real bei der Klub-WM in den USA im Einsatz. Die Königlichen verloren mit Bellingham in der Startelf das Halbfinale gegen Paris Saint-Germain klar mit 0:4.