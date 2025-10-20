Probleme mit der Muskulatur - Alaba zur Pause ausgewechselt

Real Madrid wahrte mit etwas Bauchweh den Zwei-Punkte-Vorsprung auf Verfolger FC Barcelona in der spanischen LaLiga. Der Tabellenführer zitterte sich bei Getafe zu einem 1:0-Erfolg und legte damit im Titelrennen nach, nachdem die Katalanen am Samstag Girona mit 2:1 bezwungen hatten.

ÖFB-Star David Alaba gab sein Startelfdebüt in der Ligasaison, wurde allerdings zur Pause ausgetauscht und durch Raul Asencio ersetzt. Bis dahin zählte der 33-Jährige zu den besten Spielern am Platz. Alaba dürfte Probleme in der Wadenmuskulatur bekommen haben. Im Clasico am 26.10. sollte Alaba wieder einsatzbereit sein. Für das Spiel in der Champions League gegen Juventus am Mittwoch ist er allerdings fraglich.

Der siebentplatzierte Aufsteiger Elche erkämpfte ohne den gesperrten Innenverteidiger David Affengruber ein torloses Remis gegen Athletic Bilbao.