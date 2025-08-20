Auftaktspiel auf der Bank: ÖFB-Teamkapitän Alaba war bei Real-Sieg nur Zuseher
Die Königlichen besiegten in der ersten Runde Osasuna durch ein Elfmetertor mit 1:0.
Real Madrid hat einen erfolgreichen Start in der spanischen Fußball-Meisterschaft hingelegt. Der LaLiga-Vizemeister setzte sich im Estadio Santiago Bernabeu gegen Osasuna 1:0 durch und erfüllte die erste Pflichtaufgabe.
ÖFB-Star David Alaba bekam von Neo-Trainer Xabi Alonso keine Einsatzminuten und verbrachte das Spiel auf der Ersatzbank.
Den einzigen Treffer erzielte Kylian Mbappe. Der Stürmerstar wurde bei einem Tackling von Juan Cruz im Strafraum getroffen, weshalb es zurecht einen Elfmeter gab, den Mbappe selbst souverän rechts im Eck unterbrachte (51.).
