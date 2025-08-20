Auftaktspiel auf der Bank: ÖFB-Teamkapitän Alaba war bei Real-Sieg nur Zuseher

Real Madrid hat einen erfolgreichen Start in der spanischen Fußball-Meisterschaft hingelegt. Der LaLiga-Vizemeister setzte sich im Estadio Santiago Bernabeu gegen Osasuna 1:0 durch und erfüllte die erste Pflichtaufgabe.

ÖFB-Star David Alaba bekam von Neo-Trainer Xabi Alonso keine Einsatzminuten und verbrachte das Spiel auf der Ersatzbank.