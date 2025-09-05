Premiere für Rapids-Rekordmann beim Test gegen Venezia

Rapid erreichte beim Debüt von Rekord-Einkauf Tobias Gulliksen in einem Testspiel gegen den Serie-B-Klub Venezia ein 1:1. Der Norweger war am Freitagabend vor 5.579 Zuschauern im Allianz-Stadion als einziger Akteur der Grün-Weißen im Mittelfeld über die volle Spielzeit im Einsatz.

Dominik Weixelbraun glich in der 33. Minute die frühe Führung der Italiener aus. Louis Schaub und Petter Nosa Dahl fehlten aufgrund leichter Blessuren.

Gulliksen war am Dienstag um kolportierte vier Millionen Euro von Djurgarden nach Wien gewechselt.