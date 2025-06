Der nächste Transfer ist fixiert: Rapid verpflichtet Jannes Horn

Am Freitag wurde der nächste Zugang des SK Rapid offiziell. Der 28-jährige Jannes Horn wechselt vom FC Nürnberg zu Rapid und unterschieb einen Vertrag, der vorerst bis zum Sommer 2027 läuft. In der vergangenen Saison war Horn an St. Louis City verliehen. In der Major League Soccer sowie dem US Open Cup kam er auf 20 Pflichtspieleinsätze.



Rapid-Trainer Peter Stöger kennt den 186 Zentimeter großen Defensivspieler aus seiner gemeinsamen Zeit beim FC Köln. In den Jugendnationalmannschaften des Deutschen Fußball-Bundes (U16 bis U21) spielte Horn 25-mal