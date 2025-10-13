Angebot für Glasner: Crystal Palace will den Erfolgscoach halten

Triumph in der Europa League mit Eintracht Frankfurt. Sieg im FA-Cup mit Crystal Palace. Erfolg im Community Shield gegen Meister Liverpool. Zuletzt 19 Pflichtspiele in Folge ungeschlagen.

Verständlich, dass Oliver Glasner im Moment einer der gefragtesten Trainer der Welt ist. Zumal der Vertrag des Österreichers bei Crystal Palace auch noch mit Saisonende ausläuft.