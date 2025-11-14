Fußball: Österreichs U21 brilliert in der EM-Quali gegen Belgien
Österreich liegt nach vier Spielen der U21-EM-Qualifikation in Gruppe I an der Spitze. Die Österreicher gewannen in Ried gegen Belgien nach einer äußerst starken Leistung mit 1:0 und halten nun bei sieben Punkten. Die Belgier liegen punktegleich auf Rang zwei vor Dänemark, Belarus und Wales.
Die jungen Österreicher waren das klar bessere und aktivere Team mit einem höheren Anteil an Ballbesitz. Unzählige Chancen spielte sich die Mannschaft von Trainer Peter Perchtold heraus, doch immer wieder war ein Fuß eines Gegners im Weg oder der Rücken eines eigenen Spielers oder der Ball landete an der Stange.
117 Millionen Euro ist der Kader der Belgier (theoretisch) wert, 28 Millionen jener der Österreicher. Doch die deutlich höher eingeschätzten Belgier wurden phasenweise in der eigenen Spielhälfte eingeschnürt und blieben über weite Strecken harmlos.
Spannende Schlussphase
Doch die bis dato größte Chance des Spiels hatten dann doch die Belgier. In Minute 78 konnte ÖFB-Tormann Lukas Jungwirth vom LASK allerdings retten.
Doch Österreich wurde für die starke Leistung belohnt. Der kurz zuvor eingewechselte Stürmer Erik Kojzek (WAC) zog aus 20 Metern ab und versenkte die Kugel unhaltbar zum 1:0 (83.). In den letzten Minuten drückten die Belgier, konnten sich aber keine zwingenden Chancen mehr erarbeiten.
