Fußball: Österreichs U21 brilliert in der EM-Quali gegen Belgien

Österreich liegt nach vier Spielen der U21-EM-Qualifikation in Gruppe I an der Spitze. Die Österreicher gewannen in Ried gegen Belgien nach einer äußerst starken Leistung mit 1:0 und halten nun bei sieben Punkten. Die Belgier liegen punktegleich auf Rang zwei vor Dänemark, Belarus und Wales.

Die jungen Österreicher waren das klar bessere und aktivere Team mit einem höheren Anteil an Ballbesitz. Unzählige Chancen spielte sich die Mannschaft von Trainer Peter Perchtold heraus, doch immer wieder war ein Fuß eines Gegners im Weg oder der Rücken eines eigenen Spielers oder der Ball landete an der Stange.