Nach Frust-Foul: Rapid-Kapitän Seidl für zwei Partien gesperrt
Matthias Seidl verpasst die letzten beiden Spiele der Meistergruppe. Der Rapid-Kapitän hatte beim 1:3 beim LASK im Finish rot gesehen.
Rapid muss in den letzten beiden Runden der Meistergruppe auf seinen Kapitän verzichten: Matthias Seidl wurde vom Strafsenat wegen rohen Spiels für zwei Spiele gesperrt.
Unnötiger Ausschluss
Der 25-Jährige war am Montag bei der 1:3-Niederlage gegen den LASK vom Platz geflogen. In der Nachspielzeit hatte sich Seidl tief in der eigenen Hälfte zu einem Frustfoul hinreißen lassen.
Bei Rapid hatte man gehofft, dass Seidl nur für das Wiener Derby am Sonntag ausfallen würde. So fehlt der Kapitän auch in der letzten Runde der Meistergruppe auswärts gegen Noch-Meister Sturm Graz.
Sollte Rapid nicht im Europacup-Play-off im Einsatz sein, ist die Saison für Seidl beendet.
Kommentare