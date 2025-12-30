Fußball

Von Kopenhagen nach Basel? Heißes Wechselgerücht um Gregoritsch

Michael Gregoritsch Fußball ÖFB
Der FC Basel sucht einen Stürmer. Findet er in Michel Gregoritsch den Wunschangreifer?
Von Alexander Strecha
30.12.25, 13:07
Der FC Basel hat ein Stürmerproblem – und schaut sich entsprechend während der Wintertransferperiode auf dem Markt um. 

Schweizer Medien bringen dabei Michael Gregoritsch ins Spiel. Also jenen Mann, der Österreich mit dem Tor zum 1:1 gegen Bosnien-Herzegowina zur WM geschossen hat.

Goldtorschütze Gregoritsch: "Fühle mich nicht als Held der Nation“

Der 31-Jährige steht seit Sommer 2025 in Dänemark bei Bröndby unter Vertrag. Zuvor absolvierte er 270 Partien in der 1. deutschen Bundesliga für Freiburg, Augsburg, Schalke und Hamburg und erzielte dabei 59 Tore. 

Laut dem Transferexperten Tavolieri hat der FCB schon Kontakt mit Gregoritsch aufgenommen.

Gregoritsch kam bei Bröndby, wo er gemeinsam mit Patrick Pentz spielt, nicht wie gewünscht zum Einsatz und braucht in Hinblick auf die WM 2026 Spielpraxis.

