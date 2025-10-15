Der ÖFB startet ein Projekt für Mädchenfußball

Der ÖFB und das Sportministerium setzen mit dem Projekt „Fußball für Mädchen – TWOgether: Schule und Verein“ einen Schritt zur nachhaltigen Förderung des Mädchenfußballs in Österreich. Ziel der Initiative ist es, gemeinsam Mädchen durch Fußball zu stärken und zu begeistern.

Das Projekt läuft bis Ende 2028 und richtet sich an Schulen und Vereine in ganz Österreich. Gemeinsam mit dem ÖFB sollen neue Strukturen für den Mädchenfußball aufgebaut werden.