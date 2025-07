WSC-Trainer vor dem LASK-Spiel: Teambuilding auf der Baustelle

Am 20. Oktober 2022 schaffte der Wiener Sport-Club mit einem 3:1-Sieg im Cup-Achtelfinale gegen die Wiener Austria die Sensation. Am Samstag (18.00/live ORF 1) treffen die Wiener wieder auf eine Bundesliga-Mannschaft, den LASK. Gespielt wird auf dem Heimplatz der Vienna auf der Hohen Warte, da der neue Sport-Club-Platz noch in Bau ist. Damals wie heute Trainer der Dornbacher ist Robert Weinstabl. Vor dem großen Spiel sprach der 41-Jährige über …

… die Saisonvorbereitung:

Die sehe ich mit gemischten Gefühlen. Die Trainingsqualität und -intensität war sehr hoch. Das war unser Ziel, wir wollen die nächsten Schritte gehen nach einer erfolgreichen Rückrunde. Aber das hat sich ausgewirkt auf die Testspielresultate mit nur einem Sieg. Aber ich bin als Trainer erfahren genug, dass ich das einschätzen kann. Leider haben wir mit Kalajdzic und Puchegger zwei Verletzte. Kalajdzic ist im ersten Testspiel mit dem Tormann zusammengelaufen und hat sich einen Brustbeinbruch zugezogen. Und Puchegger hat sich das Kreuzband gerissen.