Nach Lawal-Abgang: LASK gibt neuen Einser bekannt.

De 21-Jährige durchlief ab seinem zehnten Lebensjahr die Nachwuchsprogramme des LASK. Mit 16 gab er sein Zweitliga-Debüt. In der vergangenen Saison durfte er zum ersten Mal für die Profi-Mannschaft auflaufen und kam auf insgesamt sechs Einsätze.

Der Linzer ASK schenkt Neuwirth sein Vertrauen für die Zukunft. Sportdirektor Dino Buric: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Lukas Jungwirth unseren Weg fortsetzen und die Position des Einser-Torhüters erneut mit einem Eigenbauspieler, der seit seiner Kindheit für den LASK spielt, besetzen können. Er hat schon bei seinen Einsätzen in der vergangenen Saison bewiesen, dass er für den nächsten Schritt bereit ist und genießt unser volles Vertrauen. Neben seinen Stärken als Torhüter sowie seinen fußballerischen Qualitäten bringt er trotz seines jungen Alters bereits eine starke Persönlichkeit mit. Seine eindrucksvolle Entwicklung spricht einmal mehr für die Torwartschmiede LASK, in der die Torhüter seit vielen Jahren eine hervorragende Ausbildung erhalten.“