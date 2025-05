Trainer-Karussell in Deutschland: Funkel statt Struber in Köln

Schon von Februar 2002 bis Oktober 2003 und von April 2021 bis Juni 2021 saß er beim FC auf der Bank. 2021 hatte Funkel die Domstädter in der Relegation gegen Kiel in der ersten Liga gehalten. Schon sechsmal stieg Funkel mit verschiedenen Teams in die Bundesliga auf - so häufig wie kein anderer Trainer.

Bestätigung steht noch aus

Am Sonntagabend hatte es übereinstimmende Medienberichte über die Trennung vom Salzburger Struber und Sport-Geschäftsführer Christian Keller gegeben. Eine Bestätigung des Vereins steht bisher noch aus. Offiziell solle das Aus am Montag vom Club kommuniziert werden, berichteten "Bild", "Kölner Stadtanzeiger" und "Kölner Rundschau".