Hasenhüttl muss in Wolfsburg gehen, auch Struber vor dem Aus

Der deutsche Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat sich am Sonntag mit sofortiger Wirkung von seinem österreichischen Trainer Ralph Hasenhüttl getrennt. Das teilte der zwei Runden vor Schluss auf Tabellenplatz zwölf liegende Club einen Tag nach der 0:4-Auswärtsniederlage gegen Borussia Dortmund mit.

"Ralph Hasenhüttl hat den VfL Wolfsburg in der vergangenen Saison in einer schwierigen Phase übernommen. Es ist ihm gelungen, die Mannschaft zu stabilisieren und in sichere Fahrwasser zu führen. Dafür bedanken wir uns bei ihm. Die Ergebnisse und die Entwicklung in den letzten Monaten haben jedoch den Entschluss in uns reifen lassen, jetzt zu reagieren", sagte Wolfsburg-Geschäftsführer Peter Christiansen. Für die restlichen beiden Saisonspiele werde U19-Trainer Daniel Bauer die Mannschaft übernehmen.