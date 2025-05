Aufbruchstimmung bei Sturm - aber eines spricht klar für die Austria

Eine Woche nach dem bitteren 0:1 gegen die Wiener Austria , spielte sich Titelverteidiger Sturm mit dem 1:0-Sieg bei BW Linz wieder an die Spitze. Drei Punkte beträgt nun der Vorsprung auf die Wiener, die in Salzburg 0:2 verloren. Allerdings im direkten Duell die Nase vorne haben.

Sturm-Trainer Jürgen Säumel ist erleichtert nach dem Sieg in Linz, der durch einen Treffer von Otar Kiteishvili sichergestellt wurde. „Man merkt, dass jeder Spieler, egal wer spielt, alles am Platz liegen lässt. Es ist eine super Energie in der Mannschaft. Es brennt jeder und es ist jeder hundertprozentig motiviert. Jeder lässt alles am Platz liegen und das stimmt mich sehr zuversichtlich für die entscheidende Phase.“

Dass mit Youngster Belmin Beganovic wieder ein Grazer Gelb-rot sah, ärgert nur kurz."Dieses Mal war es so, dass er einfach sehr aufgezuckert und motiviert war. Es ist natürlich ein gewisser Druck für junge Spieler da und keine einfache Situation", sagt Säumel, der sein Team gerüstet für den Titelkampf sieht. "Ein gewisser Druck ist da, aber den braucht man für Höchstleistungen.“