Sturm Graz legt mit einem 1:0 bei BW Linz im Titelkampf vor

Die Steirer gewannen durch ein Tor von Otar Kiteishvili (48.) und erhöhten somit das Punktekonto auf 36 Zähler. Die Oberösterreicher, ab der 80. Minute nach Gelb-Rot für Belmin Beganovic in Überzahl, bleiben nach der vierten Niederlage im vierten Saisonduell mit Sturm Letzter der Meistergruppe, haben aber dank der Heimniederlage von Rapid gegen den WAC weiter nahe an Platz fünf.

Sturm Graz lässt sich im Titelkampf nicht abschütteln. Nach der Heimniederlage in der Vorwoche gegen die Wiener Austria feierte der Titelverteidiger am Sonntag bei BW Linz einen knappen, aber verdienten 1:0-Erfolg.

Die Gäste aus Graz begannen stark und hatten gleich in der Anfangsphase zwei gute Gelegenheiten, doch Malick Yalcouye (4.) und Tochi Chukwuani (6.) scheiterten an Blau-Weiß-Schlussmann Radek Vitek. Die Linzer konnten sich erst nach rund 20 Minuten besser in Szene setzen - Ronivaldo (22.) und Simon Seidl (34.) verfehlten das Tor. Zudem forderten die Hausherren vergeblich einen Elfmeter, nachdem Emanuel Aiwu der Ball an die Hand gesprungen war (32.).

Kiteishvili-Volley

Die spielentscheidende Situation passierte kurz nach dem Seitenwechsel. Max Johnston beförderte den Ball in hohem Bogen in den Sechzehner, Martin Moormann verschätzte sich und Kiteishvili erzielte volley aus kurzer Distanz das entscheidende Tor.