Italiens Verband bestätigte Gespräche mit Pep Guardiola

Italiens Verbandschef Giovanni Malagò hat das Interesse an und die Gespräche mit Star-Trainer Pep Guardiola für eine Nachfolge von Gennaro Gattuso bekräftigt.

Eine mögliche Verpflichtung des Spaniers als Nationaltrainer Italiens könnte allerdings bedeuten, dass der Verband budgettechnisch eine große Ausnahme machen müsste - dazu aber offenbar bereit ist. Guardiola hat erst vor wenigen Wochen sein Engagement bei Manchester City beendet und wollte eigentlich eine Pause einlegen.