Wegen Nähe zu Russland: Pirlo sagt Italien ab und rechtfertigt sich

Andrea Pirlo hat bestätigt, dass er nicht mehr als Kandidat für den Posten des italienischen Fußball-Teamchefs infrage kommt. Das schrieb der Fußball-Weltmeister von 2006 am Montag auf Instagram. Pirlo nahm Stellung zu der Kontroverse um den Sponsorenvertrag mit dem russischen Wettanbieter Fonbet, die seine mögliche Berufung zum Nationalcoach belastet hatte. Er habe die öffentliche Debatte um seine Person in den vergangenen Tagen „mit großer Bitterkeit“ verfolgt.

„Im Laufe meiner Karriere, zunächst als Spieler und heute als Trainer, habe ich meine Arbeit stets unter vollständiger Einhaltung der Gesetze der Länder ausgeübt, in denen ich tätig war, sowie der Verträge, die ich unterschrieben habe“, erklärte der ehemalige Mittelfeldstar.