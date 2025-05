2:0 von Inter reichte nicht: Napoli ist italienischer Meister

Eine Woche vor dem Finale in der Champions League gegen Paris SG blieb Inter Mailand in der Serie A in Italien nur der Vize-Meistertitel. Die Mailänder gewannen gegen Como zwar 2:0, da aber auch Leader Napoli mit 2:0 gegen Cagliari siegte, geht der Titel zum vierten Mal in die Stadt am Vesuv.

ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic wurde bei Inter in der 73. Minute eingewechselt, Matthias Braunöder saß bei Como auf der Bank.