Frust bei Liverpool: Kein "Urlaubsspiel" in Salzburg

Napoli war an der Anfield Road nach 21 Minuten durch Dries Mertens in Führung gegangen, Dejan Lovren glich per Kopfball nach einer Ecke in der 65. Minute aus. Den kriselnden Süditalienern gelang es vorzüglich, defensiv stabil zu stehen und über Konter Gefahr auszustrahlen. Im Heimspiel gegen Genk hat Napoli nun beste Aussichten auf den Achtelfinal-Aufstieg. "Sie denken jetzt, dass sie schon durch sind und vielleicht sind sie das", merkte Klopp an. "Bei uns denkt jeder: Oh mein Gott, das wird schwer. Und es wird schwer, das ist klar."