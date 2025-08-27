Nach Sieg gegen Glasgow: Die Austria-Frauen klopfen an die Champions League

Die Wiener Austria kann dieser Tage auch noch positive Schlagzeilen schreiben. Inmitten der sportlichen Krise der Herren-Mannschaft und all der personellen Querelen sorgt das Frauen-Team für erfreuliche Akzente .

Neuer Besucherrekord

Die Austrianerinnen setzten sich in der 2. Qualifikationsrunde zur Champions League gegen Glasgow City mit 2:0 durch. Vor 2.240 Fans (neuer Besucherrekord) erzielten Katharina Schiechtl (49.)) und Maria Olsen (93.) die Treffer für die Veilchen.

Damit steht die Tür in die Champions League offen. Am Samstag trifft die Austria im eigenen Stadion auf den FC Minsk. Der Sieger des Turniers steigt in die 3. Qualifikationsrunde auf, der Finalverlierer wechselt dann in die 2. Qualifikationsrunde des neuen Europacup-Bewerbs „Women’s Europa Cup".