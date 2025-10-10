Frauen-Bundesliga: Austria Wien peilt das Punktemaximum an

Gleich zum Auftakt des 9. Spieltages in der Frauen-Bundesliga wartet ein spannendes Duell: Am heutigen Freitagabend (20 Uhr, live auf ÖFB TV) empfängt die Vienna den LASK. Beide Teams liegen in der Tabelle dicht beieinander, die Linzerinnen zwei Punkte vor der Vienna. LASK-Coach Markus Eitl betont: „Die Aufarbeitung der Niederlage hat uns gestärkt und als Team noch mehr zusammenrücken lassen.“

Am Samstag (13 Uhr) will Red Bull Salzburg gegen Neulengbach den Schwung des jüngsten 5:2-Erfolgs bei Südburgenland mitnehmen. Trainer Dusan Pavlovic fordert „volle Konzentration und Intensität“, um zu Hause den ersten Sieg zu holen. Um 19 Uhr trifft Meister SKN St. Pölten in der NV Arena auf die SPG Südburgenland/TSV Hartberg. Nach dem klaren 4:0 in Linz zeigt sich Coach Lisa Alzner zuversichtlich: „Uns ist gegen den LASK der Knopf aufgegangen, wenn es um das Toreschießen geht.“ Südburgenland-Trainer Harald Bacher sieht seine Elf als Außenseiter: „Wir haben nichts zu verlieren und können in dieser Partie nur überraschen.“

Unter der Woche mussten die Wölfinnen ein 0:6 in der Champions League gegen Atletico Madrid verdauen. Jetzt gilt es wieder der Favoritinnenrolle in der Liga gerecht zu werden. Der Sonntag beginnt mit dem Topspiel Sturm Graz gegen Altach (12.45 Uhr/live ORF Sport+). Beide Teams sind in guter Form, Sturm könnte sich mit einem Sieg in der Tabelle absetzen. „Uns erwartet ein intensives Spiel“, so Sturm-Coach Tode Djakovic. Altach-Trainer Markus Spiegel weiß um die Schwere der Aufgabe: „Wir müssen unbedingt an unserer Chancenauswertung sowie dem Defensivverhalten arbeiten.“