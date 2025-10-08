Na Prag! Austrias Frauen verlieren im Europacup bei Slavia

Im Hinspiel der 2. Quali-Runde im neuen Women’s Europa Cup musste sich die Austria mit 1:2 bei Slavia Prag geschlagen geben. Die Wienerinnen gingen schon früh in Rückstand, Cvrckova nützte die Unordnung in der violetten Abwehr mit einem schönen Schuss zum 1:0 (10.). Danach begehrte die Austria nur kurz auf, war bis zur Pause dann den Pragerinnen deutlich unterlegen. Nach dem Wechsel trat die Austria aggressiver auf, Agerholm hatte bei einem Stangenschuss Pech.

Ab der 60. Minute agierte man zudem nach einer Roten Karte in Überzahl, kassierte aber völlig unnötig das 0:2. Einen Fehler von Weilharter nützte Moravkova aus, sie erhöhte mit einem traumhaften Schupfer über Torfrau Pal.

Die Austrianerinnen bewiesen Moral, erhöhten im Finish den Druck und erzielten in der Schlussminute durch die eingewechselte Courtney Strode das 1:2. In der Nachspielzeit drängte man auf den Ausgleich, hatte aber auch bei einem Konter von Slavia samt Stangenschuss Glück.

Trainer Stefan Kenesei: "Prag hat es uns schwer gemacht, wir sind auch schwer ins Spiel gekommen. In Überzahl hatten wir dann doch unsere Chancen. Im Rückspiel müssen wir die einfach nützen. Ich bin zuversichtlich."

Das Rückspiel steigt am 15. Oktober (19.45) in der Generali-Arena.