Trauer um Eric Roy: Erfolgscoach stirbt mit 58 Jahren

Der französische Fußball trauert um Fußballtrainer Eric Roy von Erstligist Stade Brest. Der in Nizza geborene Ex-Profi starb im Alter von 58 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs.

„Mit tiefer Trauer geben wir den Tod unseres Vaters und Ehemanns bekannt“, teilte die Familie auf dem Instagram-Account des Trainers mit.

Roy war bis zuletzt Trainer jenes Klubs, den er 2024 in die Champions League geführt hatte. Dort traf er u.a. auch auf Sturm Graz (2:1) und Salzburg (4:0).