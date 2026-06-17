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Trauer um Eric Roy: Erfolgscoach stirbt mit 58 Jahren
Eric Roy erlag einem Krebsleiden. Der Franzose hatte Außenseiter Stade Brest in die Champions League geführt.
Der französische Fußball trauert um Fußballtrainer Eric Roy von Erstligist Stade Brest. Der in Nizza geborene Ex-Profi starb im Alter von 58 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs.
„Mit tiefer Trauer geben wir den Tod unseres Vaters und Ehemanns bekannt“, teilte die Familie auf dem Instagram-Account des Trainers mit.
Roy war bis zuletzt Trainer jenes Klubs, den er 2024 in die Champions League geführt hatte. Dort traf er u.a. auch auf Sturm Graz (2:1) und Salzburg (4:0).
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