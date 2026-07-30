Falschmeldungen im Internet: Milan-Legende Baresi nicht verstorben

AC Mailand dementierte Berichte über den Tod ihres ehemaligen Topspielers und aktuellen Vizepräsidenten Franco Baresi (66). „Franco durchlebt derzeit eine schwierige und heikle Phase, und der Klub steht ihm sowie seiner Familie mit Zuneigung und Unterstützung zur Seite“, postete der italienische Serie-A-Verein am späten Mittwochabend auf der Plattform X.

Zuvor hatten Gerüchte über den Tod von Baresi in den sozialen Medien die Runde gemacht. Auch Zeitungen meldeten sein Ableben. Einige Onlineartikel wurden nach dem Dementi wieder entfernt. Auch Vize-Regierungschef Matteo Salvini, der auf X kondolierte, musste seinen Post später wieder entfernen.

Baresi wird offenbar im Spital behandelt

„Wir bitten alle, seine Privatsphäre zu respektieren und nicht zur Verbreitung von Informationen beizutragen, die jeglicher Grundlage entbehren“, hieß es in dem Post von Milan weiter. Die Sportzeitung Gazzetta dello Sport berichtete, Baresi befinde sich derzeit in einem Krankenhaus unweit von Mailand. Vergangenes Jahr sei ihm ein Knoten an der Lunge entfernt worden.