Warum die Vienna mehr als einen Baum aufstellt und die Gegner pflanzen möchte

Ein historischer Verein begibt sich an einen historischen Ort. Neben Hainburg, in der Stopfenreuther Au, zwangen einst Umweltschützer mit nachhaltigem Protest die Politik in die Knie und verhinderten damit einen Kraftwerksbau. Die Vienna, Österreichs ältester Fußballklub, setzt in Hainburg auf ein Projekt der Nachhaltigkeit und pflanzt einen Vienna-Wald mit 1894 Bäumen, dem Gründungsjahr Rechnung tragend.