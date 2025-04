Falscher Arzt wollte Unterwäsche von Fußballerinnen

Französische Medien berichten von einem Skandal in der ersten Fußball-Liga der Frauen. Der Aufreger hat sich am 12. April beim Spiel zwischen Dijon FCO und AS Saint-Etienne nicht auf dem Rasen zugetragen sondern im Innenraum des Stadions.

Ein 58-jähriger Mann aus Saint-Etienne soll sich schon vor dem Spiel als Mediziner des französischen Fußball-Verbandes FFF ausgegeben haben. Er gab an, eine Dopingkontrolle durchführen zu wollen. Dafür verlangte er die Herausgabe von Kleidungsstücken, genauer gesagt von Unterwäsche, zweier Dijon-Spielerinnen.