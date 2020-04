Fußball: Ex-Rapid-Sportchef ist seinen Job los

Der frühere Rapid-Sportchef Fredy Bickel verlor nach nur sechs Monaten seinen Job beim Schweizer Zweitligisten Grasshoppers Zürich verloren. Seine Tätigkeit endete mit der am Donnerstag bekannt gewordenen mehrheitlichen Übernahme des Traditionsklubs durch eine in Hongkong ansässige Holding.

Der am 10. Februar von Bickel als Cheftrainer in die Schweiz geholte Ex-Rapid-Coach Goran Djuricin wurde in der Klubmitteilung über den Besitzerwechsel nicht erwähnt. Bickel sagte in einer Stellungnahme, er gehe erhobenen Hauptes und ohne Groll. "Ein Eigentümerwechsel bedeutet meistens auch eine Neuorientierung auf der Führungsebene. So sehr solche Entscheide auch schmerzen können, müssen diese akzeptiert werden. Dies tue ich auch und wünsche dem Grasshopper Club weiterhin nur das Beste."