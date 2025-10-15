Europacup: Die Austria hat gegen Prag noch Hoffnungen

Ein Monat musste das Horr-Stadion ohne internationales Frauenspiel auskommen. Am Mittwoch (19.45 Uhr) ist es wieder soweit, wenn die Frauen von Austria Wien im Rückspiel der zweiten Europacup-Quali-Runde gegen Slavia Prag ein 1:2 aufholen müssen. Die Vorfreude ist bei den Veilchen jedenfalls schon groß, ebenso der Wille, das Duell noch zu eigenen Gunsten zu drehen. Das Siegerteam zieht in das Achtelfinale des Europa Cup ein.

„Die Fans können den entscheidenden Unterschied machen.“ Trotz der Ausgangssituation möchte Cheftrainer Stefan Kenesei seine Hoffnung nicht aufgeben und blickt gespannt auf das Duell am Mittwoch. Er setzt außerdem viel auf die Unterstützung der Fans: „Es wartet ein extrem schwieriges Rückspiel auf uns. Slavia Prag ist ein Gegner, der uns in jeder Phase des Spiels alles abverlangen wird. Aber für uns ist klar: Wir wollen diese unglaubliche Europacup-Reise noch weiter führen. Dazu braucht es neben unseren Fähigkeiten auch jeden einzelnen Fan, der in solchen besonderen Spielen den Unterschied machen kann.“ Gelingt es, ein Feuer zu entfachen, ist am Mittwochabend trotz der Niederlage im Hinspiel noch alles möglich, ist man bei den Violetten überzeugt.