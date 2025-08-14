Aus nach 115 Minuten: WAC hatte gegen PAOK Saloniki viel Pech

Mehr Chancen kann man gegen einen griechischen Top-Verein kaum herausspielen. Doch nach zwei torlosen Spielen gegen PAOK Saloniki steht der WAC mit leeren Händen da. Nach dem 0:0 in Saloniki feierten die glücklichen Griechen einen 1:0-Erfolg in Klagenfurt. Das entscheidende Tor fiel erst fünf Minuten vor dem möglichen Elfmeterschießen. Der WAC übersiedelt somit ins Play-off der Conference League und trifft dort auf Omonia Nikosia. Rückblickend werden sich die Wolfsberger ärgern, wie viele Möglichkeiten sie liegen ließen.

Thierno Ballo stürmte etwa nach einem Konter aus der eigenen Hälfte alleine auf PAOK-Keeper Jiri Pavlenka zu, doch die Ballmitnahme war nicht sauber und der Abschluss somit nicht gut genug (35.). Das war die größte Chance in Hälfte eins. Davor schon hatte der Stürmer einen Kopfball aus guter Distanz neben das Tor gesetzt (25.). Die Griechen hatten bei Ballverlusten immer wieder Mühe mit dem schnellen Umschalten der Kärntner. Selber wurden sie erst in Minute 60 gefährlich, als Giannis Michailidis aus 30 Metern abzog, doch WAC-Keeper Nikolas Polster hielt. Didi Kühbauer reagierte und brachte u.a. Atanga für Ballo. Doch auch der konnte den Bann nicht brechen. Nach einer perfekten Wimmer-Vorlage schoss der Stürmer unbedrängt aus 16 Metern neben das Tor (66.).